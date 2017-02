Varaždinski FOI provodi još jedan veliki transnacionalni projekt

S prvim danom 2017. godine na Fakultetu organizacije i informatike Sveučilišta u Zagrebu započelo je izvođenje projektnih aktivnosti na projektu Digital Transformation in the Danube Region – Digitrans. On se provodi unutar Interreg Transnacionalnog programa Dunav. Projekt će trajati do 30. lipnja 2019. godine, ukupna mu je vrijednost veća od dva milijuna i sto tisuća eura, a uključuje 14 partnerskih institucija iz Njemačke, Austrije, Slovenije, Bugarske, Mađarske i Rumunjske.

Iz Hrvatske na projektu sudjeluje i Tehnološko-inovacijski centar Međimurje s kojim FOI od ranije ima vrlo uspješnu suradnju. Voditelj projekta Digitrans na Fakultetu organizacije i informatike je Vjeran Strahonja koji je do sada uspješno vodio i sudjelovao na nekoliko velikih europskih i domaćih projekata. Na projektu će sudjelovati više nastavnika, znanstvenika i stručnih suradnika iz različitih područja s tog fakulteta kako bi se uspješno provele sve aktivnosti dogovorene unutar projekta.

Glavni cilj je pomoći malim i srednjim poduzećima te startupima primijeniti moderne modele poslovanja i organizacije poslovnih aktivnosti i procesa. To će se postići kroz razvoj metodologije koja će omogućiti primjenu digitalnog poslovnog modela, testiranje metodologije kroz uspostavu dva pilot laboratorija u inkubatorima projektnih partnera, pripremu sadržaja i niza alata za online edukacijsku platformu i podučavanje o upravljanju procesom prilagodbe.

Transformacija poslovanja temeljena na digitalnim tehnologijama pruža mnoge mogućnosti i prilike startupima i zrelim malim i srednjim poduzećima. Kroz projekt će se pokrenuti platforma namijenjena edukaciji poduzeća o učinkovitim načinima digitalne transformacije.