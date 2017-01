Apple za desetu obljetnicu iPhonea priprema veliki redizajn

Apple se sa svojim sljedećim iPhoneom (7S ili 8), trenutno kodnog imena iPhone X, napraviti značajan pomak po pitanju dizajna koji njeguju posljednjih godina. Naime, uređaji bi trebali biti zakrivljeni, što daje jedan potpuno novi osjećaj svakom korisniku, naviklom na standardni iPhone. Time će se svakako na adekvatan način obilježiti deset godina od pojave originalnog iPhonea.

Takav zaslon daje dodatni prostor na zaslonu i prakticira ga Samsung na svojim Edge modelima posljednje dvije godine. I glasine su da će zakrivljeni iPhone imati 5,8 inča, što nam sugerira da bi to mogao biti Plus model, a ne onaj standardni, što pak znači da je Apple otišao potpuno stopama Samsunga po ovom pitanju. No, s Appleom se nikad ne zna, samo se može nagađati sve dok uređaji nisu na tržištu.

Kako god, ono što se još nagađa jest da će Apple okreće AMOLED zaslonima. Zapravo, to je već praktički gotova stvar, problemi su tek sa samim proizvođačem, a to je Samsung. Jer, on proizvodi 400 milijuna AMOLED "panela" i u sljedećoj bi ih godini trebao proizvoditi 550 milijuna i s time drži čak 99 posto od 106 milijardi američkih dolara vrijednog tržišta. To im u konačnici donosi 11,8 milijardi prihoda i naravno da zadovoljno trljaju ruke.

Samo, oni opremaju 99 posto mobilnog tržišta i tih 550 milijuna panela jednostavno nije dovoljno da bi se zadovoljile sve potrebe, posebno ne Appleove. Jer, sljedeći iPhone će se u prvih nekoliko mjeseci sljedeće godine prodati u 50 ili više milijuna komada, a kroz prvih šest mjeseci se očekuje njih više od stotinu milijuna. Sve u svemu, bit će to izazov za Samsung.

Također, osim ovih noviteta sa zaslonom i dizajnom iPhonea, govori se i o posebnoj nadogradnji tijekom ove godine, laserskim senzorima za prepoznavanje lica, ali i bežičnim punjenjem baterije. Dakle, iako prije rujna neće biti na tržištu, iPhone je već glavna vijest u svijetu pametnih telefona.